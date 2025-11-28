Il ciclone Ditwah colpisce lo Sri Lanka | decine di morti per le inondazioni

Ditwa, iniziata come una profonda depressione, successivamente si intensificata trasformandosi in un ciclone che ha causato uno dei peggiori disastri meteorologici che il Paese abbia mai visto negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Sri Lanka, frane e inondazioni provocate da piogge intense: sale il numero di morti e dispersi - Alluvioni e frane nello Sri Lanka: soccorsi in azione mentre il bilancio delle vittime continua a salire. notizie.it scrive

Morti, dispersi e devastazioni: da Colombo a Jakarta è emergenza meteo - In Sri Lanka il bilancio ancora parziale del tifone Ditwah è di 56 morti e altre 44mila colpite a vario titolo. Scrive asianews.it