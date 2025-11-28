Il Chini- Michelangelo un liceo che si fa in cinque nel segno della qualità formativa

Cinque Licei dalla lunga tradizione, attenti al benessere e alla crescita degli alunni. Il Liceo Linguistico si propone di formare personalità dinamiche, proiettate in ambito internazionale, ma anche capaci di operare professionalmente in ogni settore. Il percorso attualmente prevede l’insegnamento di Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo e Russo. È presente un Corso Potenziato, con ampliamento orario nelle tre lingue scelte. Perchè scegliere il Liceo Linguistico “Chini”? Perchè ASSICURA le cono-scenze, le abilità e le competenze necessarie per acquisire la padronanza comuni-cativa di tre lingue. 🔗 Leggi su Lanazione.it