Colossale e impressionate. Il Cavallo di Antonio Canova, finalmente ricomposto dopo oltre cinquant'anni, ci accoglie all'ingresso delle Gallerie d'Italia di piazza della Scala e si prende giustamente tutte le attenzioni. È il capolavoro attorno cui ruota la nuova mostra del museo di Intesa Sanpaolo (letteralmente: la mostra si sviluppa a raggiera in dieci sezioni che hanno nel cavallo il loro fulcro): «Eterno e visione. Roma e Milano capitali del Neoclassicismo», a cura di Francesco Leone, Elena Lissoni e Fernando Mazzocca (fino al 6 aprile) è un progetto espositivo di un centinaio di opere, tra marmi, sculture, dipinti, disegni e incisioni, realizzato in partnership con la Bibliothèque nationale de France. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il cavallo del Canova ritorna a Milano