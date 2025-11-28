Il caso Witkoff | Una talpa al Pentagono Non tutti sono con Trump
Roma, 28 novembre 2025 – Una registrazione che potrebbe essere stata fatta filtrare dagli stessi americani. Una pace che, per durare, deve essere equilibrata. Michele Valensise, diplomatico, già segretario generale della Farnesina e oggi presidente dell’Istituto Affari Internazionali, spiega perché l’atteggiamento dell’inviato di Trump, Steve Witkoff, potrebbe nuocere ai negoziati. Ambasciatore Valensise, che idea si è fatto della telefonata fra Witkoff e l’advisor di Putin che ha scatenato un putiferio? “La telefonata si presta ad almeno due considerazioni. La prima riguarda l’irritualità del metodo: al di là del contenuto, il fatto che si parlasse via WhatsApp e non su una linea sicura è anomalo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
