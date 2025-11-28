Il caso della patente ritirata a Manetti FdI | Schlein dica se difende Giani
Firenze, 28 novembre 2025 – Ancora scorie politiche sul caso-Manetti, la vicenda che ha visto coinvolta lo scorso 13 ottobre l’allora capo di gabinetto della Regione – oggi assessora alla cultura nella giunta Giani-bis – la quale, fermata e sanzionata con annesso ritiro della patente dalla polizia stradale per aver percorso un tratto della corsia di accelerazione dell’autostrada A-11 sarebbe stata raggiunta dal governatore con il quale dopo, come riferito dal Viminale, si è recata in prefettura per un colloquio, chiesto e ricevuto, con la prefetta Francesca Ferrandino. La ricostruzione della vicenda è nella risposta scritta della sottosegretaria all’interno Wanda Ferro a un’interrogazione della parlamentare di FdI Chiara La Porta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il caso della patente ritirata scuote il Giani-bis. “Il governatore accompagnò Manetti a parlarne con la prefetta” Vai su X
Patente ritirata all'assessore Cristina Manetti, il Ministero ricostruisce il caso: Giani la raggiunse insieme a Spinelli. +++ECCO IL VERBALE INTEGRALE+++ - facebook.com Vai su Facebook
Il caso della patente ritirata a Manetti, FdI: “Schlein dica se difende Giani” - Dal centrosinistra solo la voce dei Cinque Stelle: ... Da lanazione.it
Il caso della patente ritirata scuote il Giani-bis: Cristina Manetti, il “soccorso” del governatore e il colloquio con la prefetta, cosa è successo il 13 ottobre - La risposta del Viminale all’interrogazione di La Porta (Fratelli d’Italia). Secondo msn.com
Patente ritirata all’assessora di Giani: in Toscana esplode il caso, il presidente tace - aso Manetti in Toscana: la ricostruzione del Viminale svela l’intervento di Eugenio Giani sulla sospensione della patente dell’assessora, aprendo polemiche politiche e critiche sull’opportunità istitu ... Segnala tag24.it