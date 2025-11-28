Il caso della patente ritirata a Manetti FdI | Schlein dica se difende Giani

Firenze, 28 novembre 2025 – Ancora scorie politiche sul caso-Manetti, la vicenda che ha visto coinvolta lo scorso 13 ottobre l’allora capo di gabinetto della Regione – oggi assessora alla cultura nella giunta Giani-bis – la quale, fermata e sanzionata con annesso ritiro della patente dalla polizia stradale per aver percorso un tratto della corsia di accelerazione dell’autostrada A-11 sarebbe stata raggiunta dal governatore con il quale dopo, come riferito dal Viminale, si è recata in prefettura per un colloquio, chiesto e ricevuto, con la prefetta Francesca Ferrandino. La ricostruzione della vicenda è nella risposta scritta della sottosegretaria all’interno Wanda Ferro a un’interrogazione della parlamentare di FdI Chiara La Porta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

