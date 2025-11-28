Il cantautore padovano Alessandro Grazian torna dopo dieci anni con il nuovo album GRAZIAN
GRAZIAN è il nuovo album di Alessandro Grazian, il primo dopo dieci anni e il primo a non avere un titolo specifico, firmato solo con il cognome. Un’opera che per la prima volta esplora in modo diretto il tema universale dell’amore, raccontando storie di solitudine e relazioni imperfette ma. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
