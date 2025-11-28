Il cane Narcos ucciso in un controllo antidroga la Procura indaga il poliziotto che ha sparato

ANCONA – È indagato per uccisione di animale il poliziotto che, mentre esercitava le sue funzioni di servizio, in un controllo antidroga, ha sparato a un cane simil pitbull al parco in via Osimo, il 14 settembre scorso. L'animale si chiamava Narcos, era di proprietà di una ragazza di 20 anni. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

? Narco, il cane antidroga terrore degli spacciatori a Monza, va in pensione ma non smette la divisa dlvr.it/TPMQZj #Narco #caneantidroga #Monza #polizia #pensione Vai su X

Cane ucciso nel parco, a centinaia alla manifestazione di Ancona. “Giustizia per Narcos” - Ancona, 21 settembre 2029 – Le magliette con la foto del cane e la scritta “giustizia per Narcos”, i cartelli per augurare al cane “buon ponte” e “giù le mani dai più deboli” e uno striscione con ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Ancona, in piazza per Narcos il cane ucciso al parco da un colpo di pistola esploso da un poliziotto. Attivisti chiedono spiegazioni. Momenti di tensione - Ad Ancona, in piazza Roma, partecipata manifestazione per il cane Narcos, ucciso da un poliziotto la settimana scorsa con un colpo di pistola esploso in ... Scrive corriereadriatico.it

Uccide il cane poliziotto Spike durante un controllo stradale e poi viene ucciso dagli agenti - Durante un controllo stradale in California, un uomo ha ucciso il cane poliziotto Spike, 4 anni, e è poi morto a sua volta nello scontro a fuoco con gli ... Da msn.com