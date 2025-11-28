Il Bologna vola 4-1 al Salisburgo in Europa League | spettacolo al Dall’Ara

Sport.quotidiano.net | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 27 novembre 2025 – Forte. Questo Bologna è proprio forte. Anche in coppa, dove il Salisburgo non ha scampo contro l’undici di Italiano, che brilla nella notte del DallAra, al centro dell’Europa 26 anni dopo l’ultima volta (allora con l’Anderlecht, nel ’99, era ancora Coppa Uefa). Un primo tempo di assestamento, poi un diluvio di gol, proprio come sabato scorso nel blitz in Friuli: stesso scarto, ma con marcatori diversi, 4 per 4 gol. Da Odgaard a Orso, passando per Dallinga e Bernardeschi, a timbrare il primo successo casalingo nel torneo, che pesa e non poco in vista del rush finale, con annessa corsa ai playoff. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

