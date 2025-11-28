Il Blues si tinge di Rosa | 12^ tappa del Bluescaravan for Freedom al Teatro SOC di Certosa

Genovatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All’interno della settimana che celebra la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, il festival Bluescaravan for Freedom fa tappa a Genova Certosa con un grande evento di musica e solidarietà.La dodicesima tappa della rassegna ideata da Danilo Mazzoli e condotta da Lilia Valente si. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

blues tinge rosa 12^“Il Blues si tinge di Rosa”: 12^ tappa del Bluescaravan for Freedom al Teatro SOC di Certosa - La dodicesima tappa della rassegna ideata da Danilo Mazzoli e condotta da Lilia Valente si terrà sabato 29 novembre presso il Teatro della SOC Certosa alle ore 21 con uno spettacolo di beneficenza a ... genovatoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Blues Tinge Rosa 12^