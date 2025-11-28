Il Black Friday è una miniera di occasioni d' oro se cerchi un nuovo smartphone

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Il Black Friday 2025 entra al cento per cento nel vivo, e come ogni anno, porta con sé un’ ondata di offerte imperdibili anche sui migliori smartphone, con ribassi consistenti sui modelli più richiesti. Di cui, però, bisogna approfittare il prima possibile. Che tu stia cercando un flagship da sogno o un telefono solido sotto i 300 euro, questa è l’occasione giusta per rinnovare il tuo dispositivo. Fino al 2 dicembre sarà possibile approfittare di migliaia di occasioni sui principali store online - in primis Amazon, MediaWorld e Unieuro - per portarsi a casa alcuni dei telefoni che hanno venduto di più nel corso dell'anno. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

