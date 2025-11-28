Il bilancio comunale di Milano vale 4 miliardi | addizionale Irpef effetto Paperoni e dalla tassa turisti 74 milioni in più

Milano, 28 novembre 2025 – Effetto “Paperoni“ sull’addizionale Irpef: +30 milioni di euro, dai 220 milioni di euro del 2025 ai 250 milioni di euro previsti nel 2026. Boom dell ’imposta di soggiorno grazie alle tariffe olimpiche: da 105 a 179,4 milioni di euro. E 180 milioni di euro di risorse aggiuntive sulla spesa corrente. Ecco alcuni flash sul bilancio preventivo 2026 del Comune appena approvato dalla Giunta Sala. U na manovra 2026-2028, illustrata ieri dall’assessore al Bilancio Emmanuel Conte, che mette a disposizione oltre 4 miliardi di euro per servizi e manutenzioni della città. Il documento, su cui ieri si è già svolta la prima commissione consiliare, dovrà essere discusso e approvato dal Consiglio comunale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il bilancio comunale di Milano vale 4 miliardi: addizionale Irpef effetto Paperoni e dalla tassa turisti 74 milioni in più

