Il bilancio comunale di Milano vale 4 miliardi | addizionale Irpef effetto Paperoni e dalla tassa turisti 74 milioni in più
Milano, 28 novembre 2025 – Effetto “Paperoni“ sull’addizionale Irpef: +30 milioni di euro, dai 220 milioni di euro del 2025 ai 250 milioni di euro previsti nel 2026. Boom dell ’imposta di soggiorno grazie alle tariffe olimpiche: da 105 a 179,4 milioni di euro. E 180 milioni di euro di risorse aggiuntive sulla spesa corrente. Ecco alcuni flash sul bilancio preventivo 2026 del Comune appena approvato dalla Giunta Sala. U na manovra 2026-2028, illustrata ieri dall’assessore al Bilancio Emmanuel Conte, che mette a disposizione oltre 4 miliardi di euro per servizi e manutenzioni della città. Il documento, su cui ieri si è già svolta la prima commissione consiliare, dovrà essere discusso e approvato dal Consiglio comunale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il Consiglio comunale ha approvato la quarta variazione al bilancio 2025-2027, una manovra da circa 14,5 milioni di euro che ridisegna la fotografia finanziaria di fine anno dell’ente. Il tema del traffico e dei cantieri è arrivato in aula con l’ordine del giorno del c - facebook.com Vai su Facebook
Il bilancio comunale di Milano vale 4 miliardi: addizionale Irpef effetto Paperoni e dalla tassa turisti 74 milioni in più - L’incasso dell’imposta sui redditi salirà da 220 a 250 milioni di euro: i super- Riporta msn.com
Milano, approvato il bilancio comunale: sale la spesa. Tutte le novità - Ecco tutte le novità che riguarderanno la città di Milano il prossimo anno ... Secondo milano.cityrumors.it
Aumenta il reddito imponibile di chi vive a Milano, maggiori entrate nelle casse comunali - Nel bilancio di Palazzo Marino previsto un incremento rispetto al 2025: quattro miliardi di euro, di cui 1,6 miliardi dalle tasse ... Come scrive rainews.it