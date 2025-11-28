Il Betis rinnova il contratto per un’altra stagione

2025-11-28 13:31:00 La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Lui Betis appena annunciato il rinnovo dell’ Manuel Pellegrini per un’altra stagione. Il contratto dell’allenatore cileno, in scadenza la prossima estate, è prolungato fino al 30 giugno 2027, quindi quando questo nuovo rapporto si concluderà saranno sette anni che l’allenatore cileno Santiago del Cile Sarà lui alla guida della squadra biancoverde, un record storico e davvero difficile da battere in futuro. Le trattative, iniziate la scorsa stagione, hanno subito un notevole rallentamento in estate, rimandando qualsiasi tipo di accordo a più tardi, quando entrambe le parti avrebbero potuto analizzare in modo più approfondito sia l’evoluzione della squadra che le prospettive future. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

