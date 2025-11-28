Il bello del giovedì sera 2026 vol 5

CONOSCI LA TUA SQUADRA DEL GIOVEDì SERA: SHELBOURNE FC Nel 2024 lo Shelbourne ha vinto il campionato irlandese dopo 12 anni dall’ultima volta. Sulla panchina dello Shelbourne c’era uno dei più grandi rosci della storia, Damien Duff. Lo ricorderete: pelle asciugata e tesa attorno al teschio, bocca sottile come una goleador, dribbling fulminante. Ai Mondiali del 2002 era un’esperienza esotica, vederlo giocare, nell’ultima Irlanda che si è qualificata al Mondiale. Lui e Robbie Keane davanti, baricentro basso, velocità nettamente superiore alla media. In una partita contro la Spagna c’era Maradona travestito da Duff: un’ala immancabile, veloce, capace di andare lungolinea o di convergere al tiro verso il sinistro. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

