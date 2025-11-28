Il 30 novembre scatta una nuova domenica ecologica | ecco chi può circolare e chi no

Ravennatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 30 novembre sarà domenica ecologica, nell’ambito delle misure di regolazione della circolazione veicolare contro l’inquinamento atmosferico. Dalle 8.30 alle 18.30 saranno in vigore le limitazioni vigenti all’interno del centro abitato di Ravenna dal lunedì al venerdì fino al 31 marzo –. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

30 novembre scatta nuovaScreening ecografico al seno gratuito: scatta la prevenzione a Vicopisano - Un'opportunità importante per le donne residenti nel territorio comunale vicarese. pisatoday.it scrive

30 novembre scatta nuovaBrundisium Volley riparte: scatta la nuova stagione tra entusiasmo e grandi ambizioni - Quest’anno la Pallavolo maschile a Brindisi trova la sua forza proprio in questi ragazzi, impegno,sacrificio e passione sono le basi su cui poggia l’intero movimento cittadino, Il loro percorso, il ... brindisilibera.it scrive

30 novembre scatta nuovaPiazza Bengasi, scatta la nuova viabilità per i lavori del parcheggio interrato - sud: limite a 30 km/h, stop a pedoni e bici Proseguono i lavori in piazza Bengasi per la realizzazione del parcheggio interrato di interscambio collegat ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: 30 Novembre Scatta Nuova