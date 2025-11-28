Il 12 dicembre lo sciopero generale della Cgil | Contro una legge di bilancio ingiusta

Venerdì 12 dicembre prossimo, anche a Parma come nel resto del Paese, sarà sciopero generale per l’intera giornata di lavoro “contro una Legge di Bilancio profondamente ingiusta”La mobilitazione, proclamata da CGIL, chiede al Governo di "aumentare salari e pensioni, fermare l’innalzamento. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Scopri altri approfondimenti

12 DICEMBRE SCIOPERO GENERALE Lavoratrici e lavoratori di Poste Italiane Slc Cgil Nazionale - facebook.com Vai su Facebook

SCIOPERO GENERALE DEL 12 DICEMBRE: L'ODG DELL'ASSEMBLEA GENERALE DELLA CGIL DI MODENA Per cambiare la Legge di Stabilità 2026 ed esprime solidarietà ad A.I., delegato sindacale nell’azienda Motovario cgilmodena.it/?p=104485 Vai su X

Scioperi dicembre 2025 treni, autostrade, mezzi pubblici e aerei: il 12 la grande mobilitazione della Cgil - Sarà un mese delicato in cui programmare uno spostamento richiederà un po’ più di attenzione tra scioperi locali, agitazioni di settore e lo sciopero generale del 12 dicembre ... Come scrive italiaoggi.it

Sciopero generale CGIL del 12 dicembre, la manifestazione regionale si terrà a L’Aquila - Si terrà a L’Aquila, venerdì 12 dicembre, la manifestazione regionale indetta dalla CGIL nell’ambito dello sciopero generale nazionale contro la Legge di Bilancio 2026. Scrive laquilablog.it

12 DICEMBRE, INDETTO UN NUOVO SCIOPERO GENERALE NAZIONALE - Il 12 dicembre la Cgil ha indetto una grande mobilitazione per affermare la necessità di modificare la Legge di Stabilità 2026. Secondo tvqui.it