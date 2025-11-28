Ieri in TV 27 novembre La ruota dei Campioni | chi ha vinto e quanto
Lo speciale La ruota dei Campioni è andato di nuovo in onda in prima serata, con la seconda puntata di giovedì 27 novembre 2025. Si sono sfidati coloro che hanno trionfato e avuto la meglio nel corso delle varie puntate del game show. Parliamo di Manuel, Veronica, Riccardo, Gabriele, Sergio, Daniela, Barbara, Dario e Alessandro. La ruota dei Campioni ieri sera: il grande Campione ora è Sergio. Hanno dato inizio alle danze – Manuel (278.200€), Veronica (214.000€) e Riccardo (410.700€). A trionfare, anche questa volta, è stato Manuel, che però ha ottenuto solo 4mila euro. Ai suoi avversari è andata peggio, visto che non hanno ottenuto nulla, ovvero 0 €. 🔗 Leggi su Latuafonte.com
