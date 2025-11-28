Idrissa Bosticco Juve | colpo per l’Under 15 chi è il prossimo difensore della squadra di Pecorari La storia e l’identikit

Idrissa Bosticco Juve: colpo per la Juventus Under 15 di Pecorari. Chi è il prossimo difensore della squadra bianconera. La storia e l’identikit. La Juventus continua a monitorare con estrema attenzione il territorio piemontese, confermando la volontà di non lasciarsi sfuggire i migliori prospetti del calcio dilettantistico regionale. L’ultimo colpo messo a segno dalla dirigenza bianconera per il settore giovanile porta il nome di Idrissa Bosticco. Il difensore, classe 2011, sarà un nuovo giocatore della Juventus Under 15. Proveniente dal Pinerolo, Bosticco è pronto a iniziare la sua avventura in bianconero e dovrebbe essere a disposizione dello staff tecnico già a partire dai prossimi weekend di campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Idrissa Bosticco Juve: colpo per l’Under 15, chi è il prossimo difensore della squadra di Pecorari. La storia e l’identikit

