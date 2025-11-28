I successi di Norris sono frutto del talento o dei grandi mezzi economici della famiglia?

Il percorso di Lando Norris verso il vertice della Formula 1 è da sempre accompagnato da un dibattito acceso: quanto conta davvero il talento e quanto, invece, i mezzi economici della sua famiglia? Ne parla il Times. Norris: più talento o mezzi economici?. Ecco cosa scrive il Times: “Terry Mitchell riesce ancora a ricordare che rumore fece il momento in cui capì che suo figlio avrebbe faticato a tenere il passo con Lando Norris.” “Il suono in questione era il familiare rombo dei motori Ginetta in pista e, dato che non era giorno di gara, Mitchell andò a vedere cosa stesse succedendo. Rimase sbalordito quando scoprì che c’era Norris, all’epoca quattordicenne, in una sessione privata di allenamento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

