La Cina continua a espandere la propria potenza militare nei mari del Pacifico. Con una flotta che supera già per numero di navi da guerra quella degli Stati Uniti - e l'obiettivo dichiarato di raggiungere le 435 unità entro il 2030 - la Marina dell'Esercito Popolare di Liberazione (PLAN) cinese sembrerebbe esser destinata a stabilire un crescente dominio nella regione. Tuttavia, mentre Pechino stringe i muscoli, un inatteso impulso strategico proveniente dal Giappone sta iniziando a preoccupare il Dragone. La vera minaccia, infatti, non arriva direttamente da Washington, ma da Tokyo. E risiederebbe in una mossa che riguarda alcuni particolari sottomarini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I sottomarini che terrorizzano la Cina: la mossa che potrebbe cambiare tutto