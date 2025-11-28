I soldati israeliani uccidono due palestinesi disarmati a Jenin L' Anp | Esecuzioni sommarie L' Idf indaga

28 nov 2025

Escono da un garage, sollevano la maglietta e poi alzano le mani al cielo. Muntaser Abdullah, 26 anni, e Yusuf Asa'sa, 37, mostrano ai soldati israeliani che puntano contro di loro i mitra di essere disarmati e inermi. Ma non è sufficiente per salvargli la vita. I due palestinesi di Jenin vengono. 🔗 Leggi su Today.it

