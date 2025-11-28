I soldati israeliani uccidono due palestinesi disarmati a Jenin L' Anp | Esecuzioni sommarie L' Idf indaga
Escono da un garage, sollevano la maglietta e poi alzano le mani al cielo. Muntaser Abdullah, 26 anni, e Yusuf Asa'sa, 37, mostrano ai soldati israeliani che puntano contro di loro i mitra di essere disarmati e inermi. Ma non è sufficiente per salvargli la vita. I due palestinesi di Jenin vengono. 🔗 Leggi su Today.it
Soldati israeliani impediscono ai palestinesi, ed agli israeliani che vogliono aiutarli, di fare la raccolta degli olive. Questa è la situazione in Cisgiordania, un territorio occupato che è schiacciato dal tallone dell'occupazione israeliana e vessato inoltre dalla viole - facebook.com Vai su Facebook
L’IDF ha sospeso il magistrato che indagava su 5 soldati israeliani, accusati di aver stuprato davanti alle telecamere un ostaggio palestinese nel centro di tortura israeliano di Sde Teiman. Israele punisce l’avvocato dell'IDF per aver osato indagare sugli STUP Vai su X
Esecuzione sommaria in Cisgiordania: il video dei soldati israeliani che sparano a due uomini disarmati - Due palestinesi disarmati sono stati uccisi a bruciapelo da forze israeliane a Jenin mentre si arrendevano. Si legge su fanpage.it
Militari israeliani uccidono due palestinesi disarmati, il video - Israele annuncia un'inchiesta, Ben Gvir esprime pieno appoggio ai soldati ... rainews.it scrive
Jenin, Haaretz mostra video shock di soldati israeliani che uccidono due palestinesi inermi - Due agenti della polizia di frontiera israeliana sono stati ripresi mentre uccidono due palestinesi disarmati nella città di Jenin, in Cisgiordania. Riporta tg.la7.it