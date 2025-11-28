I segreti del motore TriFlux per le Lancia ECV1 ed ECV2

Dire TriFlux significa evocare una leggenda, forse la più bella per gli appassionati italiani. La parola TriFlux può generare sudorazione elevata, tachicardia e ansia in qualunque amante dei rally che ha un “cuore che batte Lancia”. Questo motore, infatti, sarebbe stato la più grande creazione e arma di vittoria nei rally. Ma la storia cambiò . 🔗 Leggi su Tuttorally.news