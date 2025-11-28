I segreti dei compensi di Stranger Things 5 | ecco chi guadagna di più

L’arrivo su Netflix del Volume 1 di Stranger Things 5 ha riportato in primo piano un tema che accompagna da tempo le grandi produzioni televisive: i compensi del cast. Con i nuovi episodi finalmente disponibili e l’attesa per la conclusione fissata per fine anno, online sono tornate a circolare diverse stime riguardo a quanto gli attori avrebbero guadagnato per la stagione finale. Si tratta di cifre non confermate ufficialmente, ma riprese da numerose testate internazionali e diventate rapidamente oggetto di discussione tra gli spettatori della serie. Una scena di Stranger Things (fonte: Netflix) Secondo ricostruzioni riportate da fonti americane e internazionali, David Harbour e Winona Ryder sarebbero tra gli attori più pagati di questa stagione, con un compenso complessivo che potrebbe avvicinarsi ai 9,5 milioni di dollari per l’intero ciclo di episodi. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - I segreti dei compensi di Stranger Things 5: ecco chi guadagna di più

