I riflessi del voto regionale Bitetti | Giunta avanti così Caso Pd strascichi e veleni

Quotidianodipuglia.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L?intenzione è quella «di portare avanti l'attuale Giunta per l'intero mandato dei cinque anni», purché «tutti continuino a condividere il programma. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

i riflessi del voto regionale bitetti giunta avanti cos236 caso pd strascichi e veleni

© Quotidianodipuglia.it - I riflessi del voto regionale, Bitetti: «Giunta, avanti così». Caso Pd, strascichi e veleni

News recenti che potrebbero piacerti

riflessi voto regionale bitettiBitetti, l’affondo post voto e il monito agli alleati: «Non tollererò più chi vuole destabilizzare» - Non fa nomi, ma non è così complicato capire i destinatari del messaggio. Scrive quotidianodipuglia.it

riflessi voto regionale bitettiMeloni, i riflessi dopo il voto: la premier guarda avanti e punta la legge elettorale. «Al Paese serve stabilità» - E all’indomani dell’atteso 2 a 1 alle regionali – Campania e Puglia al campo largo e ... Secondo ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Riflessi Voto Regionale Bitetti