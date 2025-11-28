I rifiuti della discordia Massa non arretra Non ci pieghiamo a scelte calate dall’alto

Massa, 28 novembre 2025 – Non è un “no” all’ingresso del Comune di Massa l’uscita anticipata del sindaco Francesco Persiani dall’incontro di mercoledì nella sede di Cermec chiesto dai sindacati. Ma neppure un sì. E la conferma della bocciatura del biodigestore da parte del presidente Daniele Fortini non spiana certo la strada alla chiusura del percorso avviato. Anzi. “Per noi il biodigestore rimane una possibilità concreta e razionale, eventualmente anche rimodulata – ribadisce deciso Persiani –. Se questa strada dovesse essere preclusa per decisioni altrui, allora il Comune di Massa valuterà con responsabilità soluzioni alternative, serie e realizzabili, anche seguendo un percorso autonomo e non necessariamente allineato alle impostazioni indicate dalla Regione, che peraltro ad oggi non ha manifestato apertamente le proprie intenzioni”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

