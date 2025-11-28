I pronostici del weekend, tredicesima giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1 Dopo la tre giorni di Champions League, Europa League e Conference League, tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Vittorie in arrivo per queste big: Juventus, Inter e Atletico Madrid, turno casalingo favorevole per Marsiglia e Aston Villa. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Manchester City-Leeds, Girona-Real Madrid, PSV-Volendam, Barcellona-Alaves e Bayern Monaco-St. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici del weekend (29-30 novembre): Serie A e campionati esteri