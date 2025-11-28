I Pro Pal assaltano La Stampa danno la colpa ai fascisti e alla polizia | quindi oggi

- La Società italiana di medicina ambientale (Sima): "La crescita costante del numero di italiani che aderisce al Black Friday attraverso acquisti online e nei negozi fisici ha ripercussioni dirette sull’ambiente", spiega il presidente Alessandro Miani. E chi se ne frega? Secondo voi, dico, secondo voi come si fa a far crescere il Pil in un benedetto Paese se non vendiamo, non produciamo e non consumiamo? - I giornalisti italiani hanno informato il Papa dello sciopero di domani. E sai chi se ne frega. E soprattutto sai quanto gliene frega a Leone. - Se ve lo state chiedendo no, non ho scioperato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

