I petrali le mezzelune speziate della pasticceria reggina ripiene di fichi e vino cotto

Gamberorosso.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’incerta origine di questi biscotti, tra leggenda e devozione, li ha resi il rito più dolce delle festività calabresi, grazie al loro cuore ricco di frutta secca e mosto cotto. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

petrali mezzelune speziate pasticceriaI petrali, le mezzelune speziate della pasticceria reggina ripiene di fichi e vino cotto - L’incerta origine di questi biscotti, tra leggenda e devozione, li ha resi il rito più dolce delle festività calabresi, grazie al loro cuore ricco di frutta secca e mosto cotto ... Scrive gamberorosso.it

Cerca Video su questo argomento: Petrali Mezzelune Speziate Pasticceria