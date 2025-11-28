I petrali le mezzelune speziate della pasticceria reggina ripiene di fichi e vino cotto

L’incerta origine di questi biscotti, tra leggenda e devozione, li ha resi il rito più dolce delle festività calabresi, grazie al loro cuore ricco di frutta secca e mosto cotto. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

