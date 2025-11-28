I migliori libri sul tennis da leggere adesso aspettando gli Australian Open e la nuova stagione
Il 2025 del tennis è stato colorato di azzurro, con il tricolore che ha sventolato in tutto il mondo. Merito ovviamente di Jannik Sinner, che ha vinto gli Slam in Australia e a Wimbledon, ma è anche arrivato in finale negli altri due, al Roland Garros e allo Us Open (ma anche agli Internazionali d'Italia a Roma). Sinner ha poi trionfato alle ATP Finals di Torino (ancora contro Alcaraz), poi la ciliegina sulla torta è arrivata con la Nazionale, che pur senza il suo giocatore più importante, grazie a Berrettini e Cobolli ha conquistato la terza Coppa Davis consecutiva superando la Spagna, per un trionfo che rende il 2025 un anno indimenticabile.
