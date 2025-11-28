i migliori libri sul tennis da leggere adesso aspettando gli australian open e la nuova stagione

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Il 2025 del tennis è stato colorato di azzurro, con il tricolore che ha sventolato in tutto il mondo. Merito ovviamente di Jannik Sinner, che ha vinto gli Slam in Australia e a Wimbledon, ma è anche arrivato in finale negli altri due, al Roland Garros e allo Us Open (ma anche agli Internazionali d'Italia a Roma). Sinner ha poi trionfato alle ATP Finals di Torino (ancora contro Alcaraz), poi la ciliegina sulla torta è arrivata con la Nazionale, che pur senza il suo giocatore più importante, grazie a Berrettini e Cobolli ha conquistato la terza Coppa Davis consecutiva superando la Spagna, per un trionfo che rende il 2025 un anno indimenticabile. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

