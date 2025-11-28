Un progetto artistico che onora i valori Olimpici, unendo territorio, emozioni e comunità. De Maio: “Un esempio concreto di come la cultura possa accompagnare il percorso verso i Giochi”. È stata presentata I Giochi di Orobea, la nuova opera lirica ideata dall’Orchestra Antonio Vivaldi che celebra le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Un progetto che nasce per trasformare in musica l’energia, le attese e le storie che si preparano a vivere il palcoscenico dei prossimi mesi. Composta dal M° Andrea Portera e diretta dal M° Lorenzo Passerini, l’opera racconta lo spirito Olimpico con un approccio contemporaneo e inclusivo. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - I Giochi di Orobea: presentata l’opera lirica che celebra Milano Cortina 2026