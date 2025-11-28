I gameplay di GTA 6 che hanno ingannato i fan | 8 milioni di utenti ci sono cascati ma era tutto finto

Nel deserto informativo che circonda GTA 6, dove ogni frammento di notizia viene analizzato con la precisione di un archeologo che disseppellisce reperti preziosi, qualcuno ha deciso di testare fino a che punto può spingersi la credulità di una community esasperata dall’attesa. E i risultati sono stati, per usare un eufemismo, esplosivi. Negli ultimi giorni, alcuni video apparentemente trapelati dagli studi di Rockstar Games hanno invaso X (ex Twitter), mostrando quello che sembrava essere gameplay autentico di GTA 6. Il primo filmato, pubblicato dall’account ZapActu all’inizio della settimana, mostrava il personaggio di Lucia camminare sotto la pioggia in quella che appariva come una sequenza di gioco vera e propria. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - I gameplay di GTA 6 che hanno ingannato i fan: 8 milioni di utenti ci sono cascati (ma era tutto finto)

