I finalisti di X Factor e la serata che cambia l’edizione | cosa ha deciso il Live del 27 novembre

Il percorso di X Factor 2025 si restringe a quattro nomi e una finale che promette uno show gigantesco in Piazza del Plebiscito il 4 dicembre. La semifinale del 27 novembre è stata una corsa tesa, fatta di voti ribaltati, ballottaggi inattesi e un clima rovente anche al tavolo dei giudici. Rob, Delia, PierC e EroCaddeo hanno afferrato il biglietto per l’ultimo atto dopo due manche che hanno messo a dura prova tutti i concorrenti. A guidare la serata è stata Giorgia, mentre la giuria – Achille Lauro, Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani – ha dettato ritmi e tensioni di un Live che ha spinto l’edizione verso il suo climax. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - I finalisti di X Factor e la serata che cambia l’edizione: cosa ha deciso il Live del 27 novembre

