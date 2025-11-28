I disegni dei bambini colorano la pensilina di Sappanico | una mostra a cielo aperto dedicata ad Ancona
ANCONA- Il mare, l’Arco di Traiano, il Monumento ai Caduti, il Duomo, il Picchio- simbolo della Regione Marche- e altri luoghi e personaggi di Ancona. Sono questi i disegni che i 27 bambini della scuola dell’infanzia Manzotti di Sappanico hanno realizzato per la mostra a cielo aperto allestita. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
