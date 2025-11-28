I club tremano | 6 squadre di A rischiano il blocco del mercato

Blocco del mercato. Dopo l’indice di liquidità, un nuovo parametro rischia di influenzare profondamente la gestione economica dei club di Serie A. Si chiama “ costo del lavoro allargato ” ed è stato introdotto dal Consiglio Federale per misurare in modo più rigoroso il rapporto tra spese e ricavi delle società. L’indicatore considera stipendi, contributi e soprattutto gli ammortamenti dei cartellini dei calciatori, mettendoli a confronto con i ricavi complessivi generati dal club. Fino a oggi la soglia massima era fissata all’80 per cento. Ma dal giugno 2026 il limite scenderà al 70, una riduzione significativa che imporrà ai club una gestione più prudente e sostenibile. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Argomenti simili trattati di recente

Hojlund pesa sul bilancio: il vero problema per il Napoli non è il rigore sbagliato… ma i 50 milioni da ammortizzare. La nuova stretta Figc sul “costo del lavoro allargato” rischia di mettere in difficoltà mezza Serie A: Lazio già bloccata, altri club tremano in vist - facebook.com Vai su Facebook

Allarme Napoli: mercato a rischio stop come la Lazio, il parametro che fa tremare 6 club e gli scenari per gennaio - Il Napoli e altri cinque club rischiano il blocco del mercato a causa di un parametro che può scombussolare mezza Serie A: che cosa succederà a gennaio. Come scrive sport.virgilio.it

Cos’è il “costo del lavoro allargato” che sta facendo tremare 6 club di Serie A: mercato a rischio - Oltre alla Lazio anche Napoli, Atalanta, Torino, Genoa e Fiorentina potrebbero avere la sessione invernale di calciomercato chiusa se non rispetteranno ... Segnala fanpage.it

Lotta salvezza, è rush finale tra 6 squadre e occhio al rischio spareggio: i calendari a confronto - Rush finale per la lotta salvezza, con i riflettori accesi sulle squadre che si giocano la permanenza nel campionato di Serie A, con ben 6 club che dovranno cercare di evitare la retrocessione in B, ... Scrive calciomercato.com