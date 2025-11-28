I Cittadini di Summonte | Comunità sorpresa dallo sgombero di municipio e scuola

Avellinotoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’ordinanza n. 32 emessa il 31 ottobre, il Sindaco di Summonte ha disposto lo sgombero del Municipio e della Scuola comunale a seguito dei danni provocati dagli eventi sismici verificatisi nelle giornate del 24 e 25 ottobre.La decisione, comunicata ufficialmente negli scorsi giorni, ha colto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Cittadini Summonte Comunit224 Sorpresa