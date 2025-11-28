I Cittadini di Summonte | Comunità sorpresa dallo sgombero di municipio e scuola
Con l’ordinanza n. 32 emessa il 31 ottobre, il Sindaco di Summonte ha disposto lo sgombero del Municipio e della Scuola comunale a seguito dei danni provocati dagli eventi sismici verificatisi nelle giornate del 24 e 25 ottobre.La decisione, comunicata ufficialmente negli scorsi giorni, ha colto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Una giornata di festa! Oltre 150 km di luminarie che attraversano la città, all’insegna dell’entusiasmo di cittadini e turisti. Una partecipazione straordinaria, che conferma ancora una volta la forza e il calore di Napoli. Continuiamo a lavorare ogni giorno per rend - facebook.com Vai su Facebook