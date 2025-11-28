I carabinieri hanno scoperto un cimitero di auto | le hanno rubate tutte le immagini

Furgoni, suv, utilitarie. Sono distrutte, alcune bruciate. Tutte rubate. Decine di auto sono state rinvenute nelle campagne di Trani, durante un monitoraggio aereo dei carabinieri. La ricognizione è stata effettuata dai militari del 6° nucleo elicotteri di Bari. Nell'area individuata sono state. 🔗 Leggi su Today.it

I Carabinieri hanno scoperto e trovato diverse carcasse di auto rubate e cannibalizzate nelle campagne di Trani durante una mirata attività di monitoraggio aereo con il Nucleo Elicotteri di Bari. - facebook.com Vai su Facebook

Auto rubate da Bari alla Bat, poi cannibalizzate e abbandonate in campagna: cimitero di carcasse a Trani - L'articolo Auto rubate da Bari alla Bat, poi cannibalizzate e abbandonate in campagna: cimitero di carcasse a Trani proviene da Quinto Potere. Si legge su msn.com