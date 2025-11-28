I carabinieri fermano un’auto sospetta | dentro trovata una pistola scacciacani
Si sono conclusi con la denuncia di un uomo di 47 anni, per porto si armi atti a offendere e rifiuto di sottoporsi ad accertamenti tossicologici, i controlli effettuati nella nottata di ieri dai carabinieri a Pontinia.Nello specifico, nel corso del servizio, i militari hanno notato un’auto. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
