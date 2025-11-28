I Carabinieri di Benevento a scuola per costruire la cultura della legalità

Tempo di lettura: 2 minuti Nell’ambito delle iniziative che l’Arma dei Carabinieri promuove sul territorio nazionale per diffondere la cultura della legalità tra gli studenti, nella giornata di ieri il personale dell’Arma ha incontrato gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto “Bosco Lucarelli”. L’incontro rientra nel più ampio progetto di educazione alla legalità che l’Arma porta avanti da anni in collaborazione con il mondo scolastico, con l’obiettivo di avvicinare bambini e ragazzi ai valori del rispetto delle regole, della responsabilità personale e della convivenza civile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

