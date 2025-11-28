I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino proseguono gli incontri di prossimità con studenti e anziani

Carabinieri in Irpinia: incontri con scuole e comunità per prevenire bullismo, truffe e cybercriminalità. Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno intensificato il loro impegno nella realizzazione di incontri di prossimità, finalizzati a sensibilizzare e informare giovani e anziani su tematiche di grande rilevanza sociale. Si tratta di incontri che fanno parte di un progetto nazionale incentrato su prevenzione e informazione e che si pone l’obiettivo di fornire ai destinatari strumenti utili per riconoscere e contrastare i tentativi di raggiro da parte di malintenzionati. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

carabinieri comando provinciale avellinoL’Arma in prima linea - Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno intensificato il loro impegno nella realizzazione di incontri di prossimità, finalizzati a sensibilizzare e informare giovani ... Secondo msn.com

