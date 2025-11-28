I campioni vanno a scuola…all’Istituto Annibale Maria Di Francia Spirito Santo
I campioni vanno a scuola. Nel primo dei tre open day organizzati e promossi dall’Istituto Annibale Maria Di Francia - “Spirito Santo”, si terrà sabato (ore 10.15), all’interno della palestra, l’atteso incontro tra studenti, insegnanti, amministrativi e genitori con quattro eccellenze dello. 🔗 Leggi su Today.it
Silvia Bosurgi, Giovanni Ficarra, Massimo Giacoppo ed Alessandro Parisi