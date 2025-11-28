I 70 anni di Altobelli | L’Inter è la mia famiglia Lo scudetto lo vince…

Alessandro Altobelli compie 70 anni. “Spillo”, campione del mondo nel 1982, icona dell’Inter e bomber da oltre 300 gol in carriera, festeggia il traguardo con l’umiltà di sempre: “Sto bene, grazie. Mi sono preparato, questi 70 anni li affronto con serenità. Non mi aspettavo tutti questi festeggiamenti: Inter, Brescia, il mio paese. mi hanno emozionato. Non so neanche se me li merito”. Spillo, un soprannome diventato leggenda: “Il soprannome nasce ai tempi del Latina. Arrivavo agli allenamenti in autostop o con l’autobus e c’era un maestro che mi veniva incontro ogni giorno per accompagnarmi in spogliatoio. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

