I 5 animali che si sono adattati alle temperature più fredde

Per alcuni animali il freddo non è un problema: orsi polari, pinguini, foche, pesci antartici e rane che possono letteralmente congelare senza rischiare la vita, dimostrano come la vita possa adattarsi anche al gelo estremo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Gli animali sono entrati attraverso il cancello d'ingresso della Ialc di Romano d'Ezzelino. - facebook.com Vai su Facebook

Gli animali acquatici non sono “di serie B”: provano dolore e sono sfruttati. Eppure, ogni anno #UE uccide quasi 400mila pesci nei test tossicologici! È il momento di cambiare! Firma la nostra petizione per una ricerca senza animali lav.it/news/animali-a… #L Vai su X

I 5 animali che si sono adattati alle temperature più fredde - Per alcuni animali il freddo non è un problema: orsi polari, pinguini, foche, pesci antartici e rane che possono letteralmente congelare senza rischiare ... Lo riporta fanpage.it

Questi sono i 5 animali con maggiori probabilità di sopravvivere a un disastro globale - Questi minuscoli invertebrati, noti anche come “orsi d’acqua”, sono rinomati per la loro incredibile resistenza. Si legge su greenme.it