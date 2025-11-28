I 5 animali che si sono adattati alle temperature più fredde

Fanpage.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per alcuni animali il freddo non è un problema: orsi polari, pinguini, foche, pesci antartici e rane che possono letteralmente congelare senza rischiare la vita, dimostrano come la vita possa adattarsi anche al gelo estremo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

