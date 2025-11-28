Honkai star rail 3.8 livestream scopri i nuovi personaggi banner e aggiornamenti sulla storia

Il prossimo aggiornamento di Honkai: Star Rail alla versione 3.8 promette di portare numerose novità e approfondimenti sulla trama, con un focus particolare sulla presentazione del nuovo personaggio giocabile Dahlia. L’evento in livestream atteso anticipa anche le future modalità di gioco, i banner di rassegna e i contenuti narrativi che si intende introdurre. La data di rilascio dovrebbe avvenire a metà dicembre, mantenendo così un ciclo regolare di aggiornamenti che prepara il terreno all’attesissima versione 4.0 e alle novità che essa comporterà. anticipazioni sull’aggiornamento 3.8 di honkai: star rail. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

