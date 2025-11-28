Hoffenheim-Augsburg sabato 29 novembre 2025 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue nel suo cammino a ridosso dell’alta classifica l’Hoffenheim di Ilzer che quest’oggi riceve in casa un Augsburg in difficoltà. Biancoblu che hanno perso malamente 2 punti nell’anticipo contro il Magonza, facendosi recuperare nel finale dopo aver per lunghi tratti condotto agevolmente la gara. Prosegue comunque la striscia di imbattibilità esterna con Kramaric e compagni che sembrano avere i maggiori problemi in . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

hoffenheim augsburg sabato 29 novembre 2025 ore 15 30 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Hoffenheim-Augsburg (sabato 29 novembre 2025 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

Altri contenuti sullo stesso argomento

hoffenheim augsburg sabato 29Hoffenheim-Augsburg, quote: padroni di casa favoriti sabato alla PreZero Arena - Il palcoscenico della PreZero Arena di Sinsheim vedrà protagonisti Hoffenheim e Augsburg il prossimo 29 novembre, alle ore 15:30. it.blastingnews.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Hoffenheim Augsburg Sabato 29