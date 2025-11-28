Hockey ghiaccio | Asiago Vipiteno e Gherdeina fanno festa nell’Alps League
Nell’ Alps Hockey League 2025-2026 è andata in archivio un’altra serata di gare, quella di giovedì 27 novembre. Diverse le partite in agenda, con le squadre italiane impegnate sul ghiaccio. Ecco come sono andate le cose. Importante successo in trasferta, per 1-2 dell’Asiago sul KHL Sisak. I veneti si assicurano il successo con le reti di Valentini, nel primo periodo, e Porco, nel secondo segmento di gara, contenendo la reazione dei padroni di casa, negli ultimi venti minuti, anche dopo la rete di Panasenko. Poi due affermazioni casalinghe: quello che ha visto i Vipiteno Broncos battere 2-1 gli Unterland Cavaliers, grazie alle zampate di Brunner e Conci, e il match nel quale il Gherdeina ha superato 3-2 lo Jesenice, in grande rimonta dopo il momentaneo 0-2 dei balcanici per effetto delle reti di rincorsa di Castlunger, Moncada e soprattutto Pitschieler. 🔗 Leggi su Oasport.it
