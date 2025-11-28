Ho il terrore del sottopasso | le stazioni che fanno paura in Brianza

Di giorno sono crocevia affollati, passaggi obbligati per studenti e pendolari. Ma soprattutto di sera – e talvolta persino nelle prime ore del pomeriggio – diventano invece luoghi che fanno paura.In Brianza, ci sono stazioni ferroviarie che da anni sono il simbolo di una fragilità urbana. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - "Ho il terrore del sottopasso": le stazioni che fanno paura in Brianza

