Ho fatto una macumba a un napoletano La rivelazione di Gasperini fa il giro del web
Gian Piero Gasperini si è regalato un taglio di barba e capelli fresco da un barbiere di origini napoletane, di nome Gennaro. L’allenatore della Roma ha trasformato l’episodio in una gag scaramantica, dichiarando di avergli fatto la macumba per il match di domenica contro il Napoli. La battuta del Gasp infiamma la sfida: Roma – Napoli si avvicina. Uscendo dalla conferenza stampa pre-partita di Roma – Midtjylland, Gasp non si è trattenuto e ha lanciato la frecciatina diventata virale: “Me lo ha fatto un barbiere di Napoli, ma tranquilli: gli ho fatto la macumba per domenica”. Una frase buttata lì con il sorriso, ma che racchiude tutta la pressione di una sfida che per molti è già fondamentale per lo Scudetto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Scopri altri approfondimenti
Gasperini scherza sul nuovo taglio di capelli: “Me l’ha fatto un barbiere napoletano, ma gli ho fatto la macumba…” - facebook.com Vai su Facebook
Gasperini sul nuovo taglio: "Barbiere napoletano, gli ho fatto la macumba!" #gasperini Vai su X
Gasp, barba e capelli dal barbiere napoletano: "Gli ho fatto la macumba..." - Gian Piero Gasperini barba e capelli se li è fatti fare per l’Europa, scrive il ... Scrive tuttonapoli.net
ROMA - Gasperini scherza: "Nuovo taglio? Me l'ha fatto un barbiere napoletano, tranquilli: gli ho fatto la macumba per domenica" - Il Napoli va a fare visita alla Roma per la sfida valida per la 13esima giornata di Serie A. Secondo napolimagazine.com
Gasperini si taglia i capelli da un barbiere napoletano che spopola sui social: "Gli ho fatto la macumba...". Ecco chi è - La rivelazione dell'allenatore della Roma a conclusione della conferenza stampa verso l'Europa League: tutti i dettagli ... msn.com scrive