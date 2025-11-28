Happy Panettone il gusto delle feste a Palazzo Castiglioni
Prende il via domani 29 e domenica 30 novembre uno degli appuntamenti delle feste più attesi a Milano: Happy Natale Happy Panettone che si tiene nell’iconica Veranda Liberty di Palazzo Castiglioni, sede di Confcommercio Milano in corso Venezia 47, aperta al pubblico con ingresso gratuito organizzata da Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza insieme a APCI- Associazione Professionale Cuochi Italiani con il supporto di Fondazione Fiera Milano e main partner Mulino Caputo. L’evento è realizzato in collaborazione con Altoga (l’Associazione nazionale Torrefattori, Importatori di caffè e Grossisti alimentari), Associazione Panificatori Milanesi di Confcommercio Milano - Coordinamento Filiera Agroalimentare, FuoriOrticola e il contributo degli allievi del Capac-Politecnico del Commercio e del Turismo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
