Hanno sparato a Bart | Il mio cane in fin di vita colpito da un proiettile e non è stato un errore

Montegranaro (Fermo), 28 novembre 2025 – E’ uscito a passeggiare, come faceva ogni mattina, per le campagne di Montegranaro dove lo conoscono tutti come il ‘ gigante buono ’, ma a casa non è più tornato perché un cacciatore gli ha sparato a tradimento con un pallettone da cinghiale, riducendolo in fin di vita. E’ quanto accaduto a Bart, un cane pastore macedone di sette anni, che si trova ora ricoverato in condizioni disperate nella clinica per animali di Tolentino. Il suo padrone, Donato Florio, carabiniere in congedo di Montegranaro, molto conosciuto anche a Civitanova Marche dove ha prestato servizio per anni, ha voluto lanciare un appello: “Se avete visto qualcosa contattate subito i carabinieri, dove abbiamo presentato denuncia, o altre forze dell’ordine”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

