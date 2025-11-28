Hanno deciso Famiglia del bosco Catherine e Nathan lo hanno fatto sapere tramite il loro avvocato

Ricucire lo strappo istituzionale, dopo settimane di polemiche e tensioni crescenti, è diventata una priorità per la famiglia Trevallion-Birmingham. La vicenda che ha portato all’allontanamento delle tre figlie dal nucleo familiare, disposto dal Tribunale per i Minorenni de L’Aquila, aveva contribuito a delineare un quadro pubblico fatto di diffidenze, presunte rigidità e incomprensioni. Ora, però, quella stessa famiglia che molti avevano descritto come ostinata prova a cambiare passo, scegliendo un approccio più dialogante e collaborativo, come confermato dalle parole della loro nuova legale, l’avvocata Danila Solinas, intervistata da Fanpage. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it