Hanno deciso Famiglia del bosco Catherine e Nathan lo hanno fatto sapere tramite il loro avvocato
Ricucire lo strappo istituzionale, dopo settimane di polemiche e tensioni crescenti, è diventata una priorità per la famiglia Trevallion-Birmingham. La vicenda che ha portato all’allontanamento delle tre figlie dal nucleo familiare, disposto dal Tribunale per i Minorenni de L’Aquila, aveva contribuito a delineare un quadro pubblico fatto di diffidenze, presunte rigidità e incomprensioni. Ora, però, quella stessa famiglia che molti avevano descritto come ostinata prova a cambiare passo, scegliendo un approccio più dialogante e collaborativo, come confermato dalle parole della loro nuova legale, l’avvocata Danila Solinas, intervistata da Fanpage. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Argomenti simili trattati di recente
#Guaita: “Scegliere il #Parma non è stato facile, ho deciso con la mia famiglia” Vai su X
Leggo la storia di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham — una famiglia che ha deciso di vivere dissociandosi dal ritmo frenetico, dall’inquinamento, dalle pressioni invisibili della società contemporanea, scegliendo una vita “nel bosco”, a contatto con la n - facebook.com Vai su Facebook
Famiglia nel bosco, lo sfogo di Matteo Salvini: "Neanche ci fosse Totò Riina" - Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, è tornato a parlare del caso della famiglia del bosco: ecco il suo sfogo ... Secondo notizie.it
Famiglia nel bosco/ Sindaco Palmoli: “Spiragli per il ricongiungimento, oggi Nathan vedrà una casa…” - Il caso della famiglia nel bosco a Storie Italiane, con il sindaco di Palmoli in collegamento in diretta tv su Rai Uno: ecco le novità ... Segnala ilsussidiario.net
Famiglia nel bosco, genitori rompono silenzio stampa e negano di aver "rifiutato aiuti, bambini il baricentro" - I genitori della famiglia che vive nel bosco hanno diffuso una nota alla stampa per fare completa chiarezza sulla vicenda che li riguarda. Come scrive virgilio.it